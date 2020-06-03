Омск, , 11:55 — REGNUM За сутки в Омской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 3 июня в региональном оперштабе.

Всего в Омской области коронавирус выявлен у 1482 человек. 558 человек выздоровели, в том числе 43 — за прошедшие сутки.

В регионе проведено 131 964 анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за весь период умерли 20 пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области коронавирус выявлен у 1437 человек