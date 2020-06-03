Анкара, , 14:29 — REGNUM Авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) в июне возобновит полёты в Германию, Швейцарию, Австрию, Нидерланды, Данию и Швецию. Об этом сообщил представитель авиакомпании.

Пресс-секретарь компании Яхья Устюн сообщил 2 июня, что с 18 июня возобновятся прямые рейсы из 16 городов Европы в 14 аэропортов в азиатской части Турции. В частности, самолёты будут летать из Базеля в Газиантеп и из Франкфурта-на-Майне в Элязыг.

Представитель «Турецких авиалиний» уточнил, что на первом этапе планируются рейсы в немецкие города Мюнхен, Берлин, Франкфурт, Штутгарт, Ганновер, Кельн, Дюссельдорф и Гамбург, швейцарские Цюрих, Женеву и Базель, австрийские Вену и Зальцбург. Также возобновятся рейсы в столицы Нидерландов, Дании и Швеции — Амстердам, Копенгаген и Стокгольм, сообщил он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, международные рейсы «Турецких авиалиний» были приостановлены в связи с пандемией коронавируса сначала до 28 мая, а позднее — до 10 июня.

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