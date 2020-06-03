Вашингтон, , 12:48 — REGNUM В мае 2020 года продажи южнокорейских автомобилестроительных компаний Hyundai Motor и KIA Motors на рынке США сократился на 18,5%, до 104 786 автомобилей. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на представителей компаний.

Согласно опубликованным данным, продажи Hyundai Motor сократились на 13,8%, до 58 969 автомобилей. Предполагается, что в мае текущего года продажи компании могут сократиться на 33%. Известно, что на рынке США было продано 7 866 единиц Palisade, 15 552 единицы Tucson, 9549 единиц Santa Fe, 6536 единиц Kona и 1650 единиц Venue.

Продажи KIA Motors сократились на 23,7%, до 45 817 автомобилей.

Отмечается, что в течение мая на американском рынке было продано 3551 единицы Celtos, 7576 единиц Sportage, 2599 единиц Telluride. Продажи автомобилей Genesis сократились на 41,6%, до 1350 единиц.

С другой стороны, продажи японской автомобилестроительной корпорации Toyota сократились на 25,7%, до 165 055 автомобилей. Продажи автомобилей Toyota сократились на 26,6%, до 145 057 единиц, а автомобилей Lexus — на 18,5%, до 19 998 единиц.