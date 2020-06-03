Улан-Удэ, , 07:47 — REGNUM Более 9,5 тыс. предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей в Бурятии, а также социально ориентированные НКО могут получить льготный кредит под 2%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, программа создана в рамках поддержки занятости.

Всего в регионе насчитывается более 8,2 тыс. компаний и индивидуальных предприятий в пострадавших отраслях. На поддержку также претендует ещё 1,3 тыс. НКО.

«Объём кредита рассчитывается как произведение расчётного размера оплаты труда, численности работников на 1 июня 2020 года и базового периода (период с даты заключения договора до 1 декабря 2020)», — отметили в правительстве.

Расчётный размер зарплаты определяется как сумма МРОТ с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате с учетом выплат страховых взносов в размере 30%. Кредит необходимо погасить до 1 апреля 2021 года.

В случаев, если компания сохранила к 1 июня 2020 года 90% и более своих сотрудников, кредит и проценты спишутся за счёт государства. Если штатная численность сохранится на уровне 80%, то государство возьмёт на себя половину суммы кредита и процентов.

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