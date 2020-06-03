Южно-Сахалинск, , 06:39 — REGNUM Лососевая путина — 2020 стартовала на Сахалине и Курилах. В этом году рыбаки островного региона планируют добыть 91 тыс. тонн ценной рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Горбуши запланировано добыть 46 тыс. тонн, кеты 44 тыс. тонн, что приблизительно соответствует объёмам 2019 года.

Сейчас сахалинские и курильские предприятия готовятся к промыслу, устанавливают ставные невода. Рыба ещё не подошла к сахалинским берегам. Первые уловы традиционно ожидаются в 10 числах июня. С 16 июня к промыслу приступят северо-курильские рыбаки, они планируют добыть 6,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей — 3 тыс. тонн горбуши, 1,5 тыс. тонн кеты, 1,4 тыс. тонн нерки и 400 тонн кижуча.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 29 рыбообработчиков, прибывших на путину, заразились коронавирусом.