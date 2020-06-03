Петропавловск-Камчатский, , 06:16 — REGNUM В Усть-Большерецком районе Камчатки у 29 рыбообработчиков, прибывших из других регионов России на путину, выявлен коронавирус, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации ассоциации рыбопромышленников «Река Большая».

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Все зараженные рыбаки изолированы, все прошли тесты, которые дали положительный результат.

В ассоциации отметили, что приняты все меры для исключения контактов зараженных вахтовиков с местным населением. Все рабочие обеспечены местами проживания, питаются отдельно, каждые два часа в их общежитии проводится санобработка.

Как сообщало ИА REGNUM, количество вахтовиков, заражённых коронавирусом, на ГОК «Аметистовый» группы «Ренова» на Камчатке выросло до 40.