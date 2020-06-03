Якутск, , 05:44 — REGNUM Факт признанный — экономика России значительно пострадала от пандемии коронавируса, и Национальный план спасения экономики, возможно, смягчит влияние кризиса на граждан, но многие отрасли вряд ли оправятся от потерь, выразил мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

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«Считаю правильным развитие агропромышленного комплекса, так как после преодоления пандемии остро встанет вопрос обеспечения продовольствием населения. Туризм вряд ли станет приоритетом развития экономики.

Создание передовой фарминдустрии и обеспечение всех граждан лекарствами и медпомощью — это одна из первоочередных задач страны. Поддерживаю и бесплатное высшее образование», — сказал Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд мер, предложенных в антикризисном плане правительства РФ, имеют обтекаемые формулировки, что создаёт предпосылки к их некачественному выполнению на местах, заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.