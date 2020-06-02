Москва, , 21:47 — REGNUM Ряд мер, предложенных в антикризисном плане правительства РФ, имеют обтекаемые формулировки, что создаёт предпосылки к их некачественному выполнению на местах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Многие меры выглядят обтекаемыми и сырыми, что позволит на уровне отдельных подзаконных актов затормозить их реализацию или извратить первоначальную идею. В целом правительство смотрит не в ту сторону: реально поддержать экономику можно через рост госзаказа и упрощение доступа к нему малых и средних предприятий», — сказал Манкевич.

По его словам, от экономического кризиса, связанного с распространением коронавируса, пострадали не отдельные отрасли или сектора, а вся экономика. Поэтому и меры поддержки должны быть более широкими, нежели сейчас.

«Исторически самым эффективным способом поддержания внутреннего спроса был рост государственных закупок и инфраструктурные проекты. Расширение госзаказа, рост прозрачности и упрощение доступа МСП спасет экономику гораздо лучше, чем «адресная» поддержка и создание бесконечных «администраторов» этих мер в и без того раздутом госаппарате», — сказал глава РАСПП.

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