Тегеран, , 08:37 — REGNUM 1 июня директор Управления портов и морских перевозок иранского района Восточный Хормозган заявил, что первая партия ненефтяных товаров была экспортирована из многоцелевого порта Сирик в Оман. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 мая.

Хамид Реза Мохаммад Хоссейни рассказал корреспонденту IRNA, что груз весом 120 тонн был отправлен в Оман. Среди экспортных товаров находились питьевая вода и орехи. По его словам, экспортная линия от порта Сирик до порта Шинас в Омане была создана с целью экономического процветания и развития страны.

Отметив, что одной из возможностей уникального порта Сирик является его близость к песчаным шахтам, Хоссейни подчеркнул, что развитие инфраструктуры порта играет ключевую роль в создании рабочих мест и обеспечении населения региона средствами к существованию.

Население города-порта Сирик составляет 45 000 человек. Порт расположен в 60 км к востоку от Минаба и в 165 км от Бандар-Аббаса (провинция Хормозган).