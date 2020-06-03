Тегеран, , 07:59 — REGNUM Нефтяной танкер «Клавель», последний из пяти танкеров иранской флотилии, добрался до берегов Венесуэлы с целью доставки топлива. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 июня.

Пятый нефтяной танкер вошел в воды Венесуэлы, перевозя последнюю партию более чем 1,5 миллиона баррелей топлива, отправленного в Венесуэлу Ираном. Завершающий этап доставки произойдёт через три дня после прибытия предыдущего груза.

Обе страны сталкиваются с жесткими американскими санкциями. Вашингтон полон решимости остановить «иранский спасательный круг», который должен был облегчить нехватку топлива в латиноамериканской стране.

Ранее на этой неделе венесуэльские военные суда сопровождали четыре иранских танкера — «Фортуну», «Форест», «Фэксон» и «Петунию» — через исключительную экономическую зону страны к месту назначения. «Фэксон» был четвертым танкером, прибывшим в Пуэрто-ла-Крус на восточное побережье страны.

Несмотря на то, что Венесуэла обладает огромными запасами нефти, ее нефтеперерабатывающие мощности ограничены, а энергетический кризис только усугубился на фоне масштабных санкций США. Эти ограничения нанесли болезненный удар по нефтяному сектору республики, на который приходится большая часть доходов ее бюджета.