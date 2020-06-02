Москва, , 15:05 — REGNUM Во второй половине июня правительство должно окончательно определиться с параметрами плана действий по восстановлению экономики России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«В ближайшее время обсудим макроэкономические тенденции, вопросы, связанные с бюджетным планированием. Здесь очень много вопросов, понятно, что жизнь вносит свои коррективы. С учётом всей этой работы я прошу вас во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий, тем более что мы договаривались продолжить работу и с объединениями предпринимателей», — заявил Путин.

«Мы это делаем всегда, но в этой ситуации тем более такая совместная работа востребована. Всё это нужно сделать для того, чтобы с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов», — подчеркнул Путин.

По его словам, работа по поддержанию экономики России и её дальнейшему восстановлению должна развиваться без пауз. Он также призвал уточнить параметры национальных проектов с учётом плана действий по восстановлению экономики России.