Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Стоимость междугородных перевозок на микроавтобусах в Грузии будет увеличена. Об этом 2 июня сообщает телеканал «Имеди» со ссылкой на представителя транспортной компании Okriba Мариам Эльбакидзе.

Подорожание будет связано с тем, что в рамках профилактики распространения коронавируса в автобусах можно будет перевозить меньше людей, чем раньше.

«Мы ждем решения правительства о том, сколько пассажиров можно перевозить микроавтобусом и какие ограничения будут наложены. В соответствии с этим мы рассчитаем новый тариф», — рассказала Эльбакидзе. Она добавила, что в автобусах будет постоянно проводится дезинфекция.

Как сообщают журналисты телекомпании, ранее водители предположили, что цена на проезд поднимется в 2,5 раза из-за того, что пассажиров придется рассаживать с учетом социальной дистанции.

Напомним, запрет на работу междугородних перевозок общественным транспортом в Грузии планируют снять с 8 июня.

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