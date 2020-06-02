Симферополь, , 13:57 — REGNUM Власти Крыма выплатят работникам детдомов и интернатов стимулирующие надбавки за работу в режиме полной изоляции и режиме повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе правительства РК.

«На заседании Совета министров РК принято постановление, согласно которому работникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций интернатного типа, организации, осуществляющей обучение, и организаций социального обслуживания, выплатят стимулирующие надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку», — уточнили в правительстве.

Согласно документу, врачи должны получить 40 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 25 тысяч рублей, социальные работники, специалисты по соцработе, по работе с семьёй, по реабилитационной работе, психологи, педагогические работники — 25 тысяч рублей. Младший медицинский персонал — 15 тысяч рублей, техперсонал и персонал, занятый на иных должностях, — 10 тысяч рублей.

«На реализацию данного проекта из республиканского бюджета потратят 10 млн рублей, которые будут изысканы в пределах бюджетного ассигнования, предусмотренного министерству», — уточнила замминистра образования, науки и молодежи РК Валентина Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медработники крымского обсерватора «Здравница» заявили, что обещания местных властей решить вопрос с дополнительными выплатами для них так и не были выполнены. Из-за того, что обсерваторы юридически не являются медорганизациями, а их работники не включены в список лиц оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая инфекция, и лицам из групп риска заражения коронавирусом, они пока не могут рассчитывать на выплаты стимулирующего характера за счёт средств из федерального бюджета, о которых ранее говорил президент России Владимир Путин.

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