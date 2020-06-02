Москва, , 10:31 — REGNUM Нефть марки Brent смогла продолжить подъем 1 июня, развивая бычий импульс в ходе восстановления от долгосрочных минимумов. Котировки превысили уровень 38 долларов за баррель, а 2 июня передвинули максимумы 11 марта до $38,75 и теперь метят на $39, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Участников рынка вдохновил общий благоприятный настрой мировых инвесторов, которые продолжают ожидать восстановления экономики после пандемии и сохранения торговой сделки между США и КНР несмотря на нынешние разногласия по вопросу Гонконга.

Также на руку нефтяным быкам сыграла информация о том, что в мае страны ОПЕК+ выполнили условиях соглашения об ограничении добычи на три четверти, и это лучше, чем в большинстве случаев ранее.

К слову, еще одним позитивным фактором послужили надежды на продление сделки ОПЕК+. Экспортеры обсудят этот вопрос на видеоконференции, которая состоится 4 июня.

Так что на этой неделе Brent может продолжить восхождение, если на фондовые площадки не придет полноценное бегство от рисков.

В случае дальнейшего роста котировки натолкнутся на сопротивление в районе психологической отметки $40 за баррель, а затем — на 100-дневной скользящей средней, которая проходит на $40,85 за баррель», — полагает эксперт.

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