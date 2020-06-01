Рига, , 18:17 — REGNUM В течение следующих 10 лет власти Латвии выделят 447 млн евро в качестве дотаций за пассажирские перевозки. Об этом сообщил председатель Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш в интервью журналистам программы «de facto» Латвийского телевидения.

«Мы считаем реальным вариант, когда доходы от продажи билетов составят 50%, ещё 50%, но не больше, останется за государством», — сказал он.

По его словам, согласно карте пассажирских перевозок Латвия разбита на 16 округов. Сумма дотаций для каждого округа колеблется от 17 до 41 млн евро. Дотация перевозчику выплачивается исходя из утверждённой в результате конкурса суммы за километр пути, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.