Подгорица, , 18:15 — REGNUM На конец апреля 2020 года составило в Черногории зарегистрировано 40 361 безработных. За год количество занятых сократилось на 15 988 человек, говорится в отчете статистического ведомства страны.

Число безработных на конец апреля 2020 составило 40 361 человек, что на 4846 больше, чем на конец марта 2020 года.

Напомним, что ограничительные меры из-за коронавируса были введены 15 марта 2020 года.

Согласно данным ститистиков сокращение числа сотрудников наблюдается с конца 2019 года, когда в декабре их было 198 000, а в марте около 187 251. Таким образом делается вывод, что эффект от коронавируса будет выявлен позднее.