Москва, , 11:36 — REGNUM По итогам дня 29 мая цена на нефть марки Brent подорожала на 6,5%, до $37,56 за баррель. Цена выросла после того, как журналистам по ошибке разослали черновик интервью саудовского министра энергетики Халида аль-Фалиха, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В нем говорится, что королевство готово принять участие в скоординированных действиях, чтобы помочь нефтяному рынку достичь равновесия.

Очередное сокращение числа активных буровых платформ в США указывает на дальнейшее снижение внутреннего производства.

Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек уменьшилось на 15 единиц до 222 штук. Это уже одиннадцатое недельное падение подряд.

За май нефть сорта Brent подорожала на 40,96%, до $37,56, от минимума $15,90 — на 136%. Покупателям удалось проскочить уровень $36,80.

Нет никаких препятствий подняться цене до уровня $41 Сегодня, 1 июня, цена, скорее всего, сохранит боковое движение на уровне $37,45.

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