Токио, , 09:50 — REGNUM Члены правительства Японии представят для голосования в парламент законопроект о дополнительном пакете поддержки экономики, пострадавшей от карантинных мер. Об этом 1 июня сообщает Reuters.

По данным журналистов, если законопроект будет принят, то для стимулирования экономического роста будет выделено $1,1 трлн. Голосование состоится на следующей неделе.

Напомним, ранее в мае 2020 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже выделял на поддержку экономики аналогичную сумму.