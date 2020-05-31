Сеул, , 11:08 — REGNUM В течение последних четырех-пяти лет в Южной Корее наблюдается рост числа людей, пользующихся кредитными картами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ассоциации Credit Finance Association.

Согласно опубликованным данным, на конец 2019 года в Южной Корее в обращении находилось 110,98 млн кредитных карт, что на 5,92 млн карт больше, чем год назад.

Среднее число карт на одного человека (экономически активное население) составило 3,9 карт, что на 0,5 больше по сравнению с показателем 2014 года.

Отмечается, что в 2019 году объём платежей оценивается в 806,1 трлн вон (~$654,5 млрд), объём кредитных платежей (платеж+%) — 929,7 трлн вон (~$754,8 млрд).