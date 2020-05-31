Хух-Хото, Китай, , 05:42 — REGNUM Строительство сверхкрупного проекта мономерных графитовых руд стартовало во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Общий объем инвестиций в проект составит 4,5 млрд юаней (около $630 млн). Проект будет осуществляться в хошуне Урад-Чжунци города Баян-Нур. Ожидается, что годовой объем производства составит 100 тыс. тонн графита, необходимого для производства катодов и сверхсложных материалов вроде графена.

По словам главы Урад-Чжунци Янь Юнчуня, проект будет обеспечивать годовой объем выпуска продукции на уровне 17 млрд юаней и создаст 10 тыс. рабочих мест. Проект будет создан близ самых важных шахт Китая, что даст возможность получить ему доступ к запасам графита в размере 17,8 млн тонн.