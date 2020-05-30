Москва, , 09:56 — REGNUM После окончания пандемии коронавируса заработная плата вырастет у PR‑ и SMM-специалистов, продюсеров и контент-менеджеров. Об этом 30 мая сообщает RT со ссылкой на данные Института прогрессивного образования.

Эксперты считают, что после пандемии бизнесу необходимо будет улучшить сервис, выгодно выглядеть на фоне конкурентов и нарастить клиентскую базу. Кроме того, зарплаты вырастут у IT-специалистов, аналитиков больших данных и онлайн-маркетологов.

По данным Института прогрессивного образования, экономический спад приведет к росту спроса на кризисных менеджеров, консультантов по финансам, а также на управленцев в сфере логистики и тайм-менеджмента.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2020 года ВВП в России уменьшился на 1,9%. Спад экономики в апреле составил 12%.

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