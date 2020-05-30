Кишинёв, , 09:43 — REGNUM С 1 июня по всей территории Молдавии возобновляют работу рынки, сообщает 29 мая NewsMaker. md со ссылкой Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

Рынки будут функционировать с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса.

Так, ежедневно перед началом рабочего дня работникам рынка будут измерять температуру тела. В случае, если она повышена или имеются иные симптомы ОРВИ, работник не будет допущен на работу.

Будет проводиться дезинфекция прилавков, весов, холодильников и иного оборудования рынка, а также всей его территории рынка в начале и в конце рабочего дня. А также раз в три часа в течение рабочего дня также должна проводиться обработка на рынке без нанесения ущерба продуктам на прилавках.

Для покупателей должны быть организованы в доступных местах дозаторы с дезинфицирующими средствами для обработки рук, а в санузлах на рынке помимо дезинфицирующего раствора для рук должна быть горячая вода.

В течение рабочего дня продавцы должны быть в перчатках и масках. В крытых павильонах по возможности должны быть установлены защитные экраны между покупателями и продавцами, а расстояние между торговыми местами должно быть не менее двух метров.

Вход и выход с рынка должны находиться в разных местах. При входе на рынок посетители должны быть предупреждены о соблюдении социальной дистанции. Таже по громкоговорителю должна звучать информация о мерах противодействия распространению коронавируса, а на видных местах должны быть наклеены информационные плакаты, согласованные с Национальным агентством общественного здоровья.

Всем посетителям рынка на входе будут измерять температуру тела и если она повышена — потенциального покупателя на рынок не пустят и порекомендуют обратиться к врачу. Также посетители рынка не должны подходить к продавцу и другим посетителям на расстояние ближе одного метра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии с 8 июня частично возобновят работу торговые центры.