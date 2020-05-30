Тегеран, , 08:07 — REGNUM 29 мая руководитель Центра стратегического развития технологий Эсмаил Гадерифар заявил о том, что число наукоемких компаний в стране удвоится к 2021 году. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Гадерифар сделал эти замечания в интервью информационному агентству Mehr и подчеркнул: «Мы намерены в сотрудничестве с наукоемкими компаниями развивать деловую активность в тех областях, которые попали под санкции США».

«Прогнозируется, что если тенденция роста развития наукоемких компаний сохранится, то к 2021 году число наукоемких компаний увеличится вдвое», — подтвердил он. По его словам, Исламская Республика Иран предприняла эффективные шаги по поддержке предприятий.

Гадерифар указал на несправедливые санкции США, введенные против Исламской Республики, отметив: «Мы приложили все усилия для того, чтобы санкции не подрывали авторитет и экономику страны на международной арене. По этой причине были разработаны специальные программы противодействия санкциям».