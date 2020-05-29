Ашхабад, , 22:31 — REGNUM Руководство туркменской торгово-промышленной палаты Туркмении обсудило с представителями секретариата форума сотрудничества «Центральная Азия — Южная Корея» возможности привлечения южнокорейских бизнес-кругов к реализации масштабных проектов в Туркмении, пишут туркменские СМИ.

Участники видеоконференции отметили, что инициированные президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым меры по созданию в стране благоприятных условий для стимулирования международных торгово-экономических связей вызывают все больший интерес у потенциальных зарубежных инвесторов.

Туркменские делегаты акцентировали внимание на том, что бизнес-сообщество Туркмении крайне заинтересовано в привлечении дополнительных инвестиций со стороны южнокорейских компаний.