Москва, , 20:25 — REGNUM Тува, Калужская и Нижегородская области оказались лидерами по снижению промышленного производства в апреле 2020 года среди регионов, уже обнародовавших соответствующую статистику.

Так, падение промпроизводства в Туве в минувшем месяце составило 46,2% в годовом выражении, в Калужской области — 27,2%, в Нижегородской области — 25%. В число лидеров по снижению показателя вошли также Санкт-Петербург — 20,4%, Самарская область — 14,4%.

О росте промпроизводства в апреле пока отчитались лишь четыре российских региона. В Камчатском крае показатель вырос на 21,9%, в Краснодарском крае — 9,7%, в Адыгее — 8,4%, в Курганской области — 1,4%.

Напомним, согласно данным Росстата, в целом по России промышленное производство в стране сократилось на 9,2%, а в годовом выражении — на 6,6%. За I квартал 2020 года показатель снизился на 0,6% в годовом выражении.

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