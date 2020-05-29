Москва, , 19:07 — REGNUM Не менее 80% производителей и ритейлеров товаров повседневного спроса ожидают сокращения всей отрасли в текущем году, сообщает 29 мая компания Nielsen, проводящая маркетинговые исследования.

По данным специалистов Nielsen, производители и продавцы ожидают сокращения своих оборотов на 5−20% в 2020 году, а также выражают уверенность в том, что эпидемия коронавируса окажет негативное влияние на их деятельность.

Основными негативными факторами производители называют снижение курса рубля, проблемы с платежеспособностью и низкий уровень спроса.

В свою очередь, представители торговых сетей ожидают серьёзного падения посещаемости магазинов повседневных товаров после эпидемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымские предприятия ещё на месяц освободили от арендной платы