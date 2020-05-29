Рига, , 17:38 — REGNUM Правительство Латвии согласовало и передало на рассмотрение Сейма (парламента) страны пакет мер по поддержке предпринимателей и населения, пострадавших от экономических последствий пандемии коронавируса. Теперь Сейм должен утвердить согласованный правящей коалицией пакет мер. Об этом пишет 29 мая портал LSM.

В частности, отмечают журналисты, члены правительства Латвии предлагают оставить в силе возможность получить гарантии и оборотные средства на льготных условиях в государственной финансовой институции Altum. У компаний, в случае одобрения пакета мер парламентом, останется возможность подать заявку на отсрочку по уплате налогов на три года до конца 2020 г.

Кроме того, предлагается сохранить систему выплаты двухмесячных пособий в стране по простою и после отмены режима ЧС, а также сохранить льготы по уплате налога на недвижимость и арендные платежи.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.