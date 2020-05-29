Рига, , 17:22 — REGNUM После 9 июня в Латвии работу смогут возобновить казино и игровые залы, деятельность которых была приостановлена на время действия режима ЧС. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил журналистам глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш.

«В законе, который правительство направило в Сейм (парламент), ограничения для азартных игр не предусмотрены», — сказал Кариньш.

Напомним, 14 апреля запрет на проведение азартных игр в интернете в Конституционном суде Латвии оспорили представители компании Optibet. Судебный процесс пока продолжается. Все это время, начиная с 13 марта, деятельность легальных операторов азартного рынка в Латвии была заморожена.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.