Москва, , 16:00 — REGNUM Ситуация с ростом долговой нагрузки в России выглядит очень тревожно, считает экономист Олег Комолов. Об этом он заявил 29 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что долговая нагрузка жителей России по состоянию на 1 апреля дошла до исторического максимума в 10,9%.

«Ситуация тревожная. Кредит дорогой, и берут его в основном на текущее потребление. Высокие процентные ставки. Уже высокий уровень долговой нагрузки. Всё это говорит, что проблема есть, и она будет только нарастать. Люди будут обращаться в банки за кредитами. И таким образом мы получим отложенный накопленный эффект в 2020—2021 годах, что ограничит выход экономики РФ из кризиса, — сказал Комолов. — То есть мы точно не получим резкий отскок после сегодняшнего падения. Будет долгое и медленное восстановление. И если нам до кризиса обещали среднегодовые темпы роста ниже среднемировых аж до 2030 года, то очевидно, что этот прогноз подтвердится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что несмотря на то, что долговая нагрузка граждан РФ достигла исторического максимума, банковская система РФ относится к этому спокойно и создаёт резервы.