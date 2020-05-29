Тбилиси, , 12:52 — REGNUM В апреле текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, совокупный ВВП Грузии сократился на 16,6%, а общий показатель за первые четыре месяца 2020 года уменьшился на 3,6%. Об этом сообщила Национальная статистическая служба Грузии.

Тенденция сокращения проявилась почти во всех секторах грузинской экономики, рост был зафиксирован только в горнодобывающей отрасли, говорится в сообщении.

Индекс потребительских цен в апреле текущего года в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года составил 106,9, а индекс цен производителей промышленной продукции — соответственно 110,1.

Объемы внешней торговли Грузии в январе-апреле текущего года уменьшились на 11,8%, до $3,5 млрд. При этом экспорт сократился на 11,9%, импорт — на 11,8%.