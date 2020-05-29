Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск к ООО «Санкт-Петербургское литейное производство», которое работает по основному виду деятельности в сфере производства драгоценных металлов. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от ОАО «Металлист» поступило в суд 28 мая 2020 года. Сумма исковых требований — 1 800 007,23 рубля.

В октябре 2019 года компания «Металлист» взыскала с ООО «1 762 577,81 рубля задолженности, 6 736,42 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 30 693 рубля расходов по уплате государственной пошлины». Решение устоялось в вышестоящей инстанции в марте 2020 года. В основе спора лежал договор от 2018 года на изготовление и поставку нагрудных знаков и жетонов на общую сумму 787 258,89 рубля. Конечным заказчиком данной продукции было ФКУ «Уральское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел РФ».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Санкт-Петербургское литейное производство» было учреждено в июне 2017 года. Владелец и директор с января 2020 года — Владислав Комольцев. Компания была поставщиком в 53 госконтрактах на сумму 45,6 млн рублей. Среди заказчиков отметилась и Генпрокуратура РФ — два контракта на 2,6 млн рублей на поставку различных знаков отличия и медалей в 2018—2019 годы.