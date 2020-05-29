Москва, , 11:37 — REGNUM Рубль заметно ускорил темпы роста под занавес сессии 28 мая, отправив доллар к минимумам первой половины марта вблизи отметки 70 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Пара доллар/рубль завершает существенной просадкой вторую неделю подряд и при сохранении оптимистичных настроений в отношении рисковых активов может протестировать важный психологический барьер.

Укреплению нашей валюты накануне и в течение всей уходящей торговой недели способствовало проявление интереса к риску. Мировые инвесторы начали закладывать в цену более оперативное восстановление экономики после кризиса пандемии, что также находит отражение в динамике нефтяных цен.

Нефть марки Brent вчера торговалась неоднозначно, но в итоге прибавила в весе и закрылась над уровнем 36 долларов за баррель, и имеет неплохие шансы завершить ростом пятую неделю подряд.

Впрочем, сегодня не исключена фиксация прибыли в последний день торговой недели. Кроме того, после снижения американских фондовых рынков под конец сессии сегодня азиатские площадки провели на отрицательной территории, а европейские фьючерсы уже потеряли более 1%.

Ухудшение интереса к риску объясняется заявлением Трампа о том, что сегодня он проведет пресс-конференцию по Китаю. В преддверии этого события многие инвесторы закономерно корректируют свои позиции, сокращая риски.

Далее динамику высокодоходников, включая рубль и нефть, определит сама риторика американского лидера», — пояснил эксперт.

Читайте также: Рубль вплотную приблизился к уровню 70