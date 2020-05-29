Амстердам, , 09:14 — REGNUM Правительство Нидерландов 28 мая объявило о выделении 566 миллионов евро на поддержку местных властей. Деньги предназначены на компенсацию провинций, муниципалитетов и советов по управлению водными ресурсами за понесённый им вследствие коронакризиса финансовый урон. Конечна цель компенсаций — обеспечение поддержания уровня услуг населению.

Бóльшая часть компенсации в размере 225 миллионов евро предназначена на возмещение потерь от невзымаемых в настоящих условиях налогов, например плату за парковки и курортных сборов.

Кроме того, выделяются средства на детские сады и ясли для детей сотрудников местных органов власти. 60 миллионов евро предназначены на поддержку культуры.