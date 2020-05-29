Москва, , 07:17 — REGNUM Арбитраж Москвы 8 июня 2020 года начнёт рассматривать иск прокуратуры Москвы, поданный в интересах Минобрнауки России. Истец требует расторгнуть два контракта от 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано 20 апреля 2020 года, но первое заседание пока не состоялось. Дело приняла к производству судья Коновалова. Ответчиками числятся Минобрнауки России, ООО «ДДМ» и ФГБОУ «Государственный университет управления». Третьими лицами участвуют управление ФАС по Москве и Минфин России.

Истец требует «признания контрактов от 03.12.2018 года №32−18 и от 03.12.2018 года №33−18 недействительными и применении последствий недействительности сделок». Подробности оспариваемых контрактов неизвестны.

Фирма, которая фигурирует в числе соответчиков, — «ДДМ» учреждена в мае 2016 года в Подмосковье для производства гидравлического и пневматического силового оборудования. Компания с уставным капиталом 10 тыс. рублей принадлежит Анастасии Каменчук, которая также является её директором.