Москва, , 03:51 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» требует с общественной организации содействия защите прав граждан в области охраны окружающей природной среди и экологии «Экозащита» 1 млн рублей. Сумма заявлена в рамках иска «о защите деловой репутации, взыскании компенсации». Дата судебного заседания пока не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан ещё в середине марта 2020 года, но из-за недочётов судья оставил его без движения до конца мая. 28 мая 2020 года в карточке дела появилось сообщение о поступлении документов «во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения». Иск пока не принят к производству и подробности спора неизвестны.

Компания-ответчик учреждена в Москве в июле 2011 года группой физлиц. Руководители юрлица — Дмитрий Давыденко (соучредитель национальной ассоциации авиапассажиров) и Павел Лавров.

Напомним, госкорпорация на сегодня — крупнейший производитель электроэнергии в России. Мощности, которые находятся под управлением «Росатома», обеспечивают более 19% энергетических потребностей страны.