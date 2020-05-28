Москва, , 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов. Такие данные приводятся в опубликованном 28 мая материале Банка России «Обзор финансовой стабильности».

«Уровень долговой нагрузки домохозяйств, определяемый как объём обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов, на 1 апреля 2020 года достиг 10,9% — максимального значения за всё время наблюдений, а по необеспеченным потребительским кредитам он соответствует значению 2014 года», — говорится в обзоре.

По оценкам регулятора, рост долговой нагрузки произошёл главным образом за счёт необеспеченного кредитования, что создаёт потенциальные риски ухудшения качества портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам.

Сообщается также, что доля кредитов с предельной долговой нагрузки свыше 80% составляет 23%. В ЦБ подчёркивают, что такие кредиты являются более рискованными, и «можно ожидать, что таким заемщикам с большой вероятностью понадобятся реструктуризации».