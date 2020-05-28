Москва, , 14:50 — REGNUM Сбербанк полностью подключил свою сеть к системе быстрых платежей, созданной Банком России. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова на онлайн-конференции.

Сбербанк оказался последним из системно значимых банков России, подключившихся к переводам. Подключение завершилось 27 мая 2020 года, отметила Скоробогатова.

Она считает, что подключение увеличит объем и количество операций по денежным переводам. Сервис переводов уже доступен всем клиентам мобильного приложения «Сбербанк онлайн».

Отметим, система быстрых платежей Банка России — это сервис, который позволяет совершать мгновенные денежные переводы по номеру мобильного телефона, независимо от банка отправителя и получателя.

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