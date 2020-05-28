Москва, , 14:29 — REGNUM В рамках программы импортозамещения «Транснефть» за последние 10 лет освоили 25 видов продукции, которую раньше закупали по импорту. Об этом 27 мая заявил глава «Транснефти» Николай Токарев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Сегодня в компании импортозамещение составляет 96%. Только 4% — это то, что реально не производится в России», — подчеркнул Токарев.

По его словам, за последние 10 лет в «Транснефть» вложено 2,5 трлн рублей инвестиций, построено 19 тыс. км новых магистральных нефтепроводов, три порта. В рамках программы импортозамещения ведены три крупных завода и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что В 2019 году впервые выручка компании превысила 1 трлн рублей.

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