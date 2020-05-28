Москва, , 12:59 — REGNUM Волонтеры и другие жители России, взявшие под опеку нуждающихся в поддержке в условиях пандемии инвалидов и пожилых людей, будут получать ежемесячно более 12 тыс. рублей. Об этом 28 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы поддержим в этот период дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тыс. рублей всех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании», — сказал Мишустин на заседании правительства.

По словам премьер-министра, такие меры поддержки коснутся волонтеров, сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, а также соцработников и других граждан страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании правительства Мишустин заявил, что нормативная база для реализации инициатив президента России Владимира Путина по поддержке занятости в условиях кризиса должна быть оперативно подготовлена. Организовать и контролировать эту работу глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко.