Биробиджан, , 12:04 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания, посвященного социально-экономическому развитию Еврейской АО, дал поручение Минфину РФ и правительству области подготовить предложения по оказанию региону поддержки на дополнительные мероприятия по сбалансированности бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве ДФО.

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Как сообщил врио губернатора области Ростислав Гольдштейн, объём несбалансированности бюджета ЕАО превышает более 2 млрд рублей. Объём сложился, прежде всего, из суммы не заложенных в бюджет социально значимых расходов в размере более 1,5 млрд рублей. Сейчас правительство региона ведёт работу с федеральными министерствами для подтверждения потребности региона в дополнительных средствах. Гольдштейн также сообщил о проведённом рефинансировании долговых обязательств ЕАО, что позволило снизить процентные ставки по коммерческим кредитам. В результате удалось сэкономить 40 млн рублей, которые были направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Предложения по мерам дополнительной поддержки бюджета ЕАО по поручению Юрия Трутнева должны быть представлены не позднее 2 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития ЕАО.