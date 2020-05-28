Рига, , 11:02 — REGNUM Правительству Латвии необходимо продолжить программы поддержки населения. Об этом заявил 28 мая начальник монетарного управления Банка Латвии Улдис Руткасте в интервью Латвийскому радио.

«Разработанные кабинетом программы, смягчающие влияние пандемии коронавируса на экономику, в том числе двухмесячные пособия по простою, препятствующие безработице, являются формой поддержки населения, их необходимо продолжить», — сказал Руткасте.

По мнению Руткасте, это поможет избежать волны эмиграции.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.