Москва, , 10:26 — REGNUM В Москве с 1 июня откроются автомобильные салоны. Об этом сообщается на сайте мэрии российской столицы.

При этом в сообщении говорится, что весь персонал, а также клиенты автосалонов должны быть в медицинских масках и перчатках. Кроме того, должна соблюдаться социальная дистанция.

Деятельность автосалонов в Москве полностью восстановится с 1 июня, а в Московской области они заработали 25 мая.

Напомним, автосалоны были закрыты в соответствии с указом президента России Владимира Путина 30 марта 2020 года. Они могли осуществлять услуги по продаже автомобилей только в онлайн-формате. С 12 мая автодилерам в Москве разрешили ремонтировать машины.

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