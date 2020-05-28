Москва, , 09:43 — REGNUM Предложение узаконить «удаленку» вполне логично. Это обусловлено тем, что многие компании адаптировались, разработали методы контроля, работающих удаленно сотрудников, даже целых отделов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, комментируя предложение Минтруда РФ.

«Таким образом, бизнес сможет повысить свою эффективность за счет снижения издержек на аренду офисов, потому как сотрудники теперь могут работать из дома без ущерба для качества работы.

Эффект от экономии будет, даже несмотря на то, что в проекте поправок говорится, что на удаленной работе сотруднику нужно возмещать дополнительные расходы, например, на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.

Экономия все равно может быть значительной, особенно для компаний, которые предоставляют «выездные» услуги, то есть те, которые не нужно оказывать в офисе, у которых основные расходы тратятся только на формальное обеспечение рабочего места.

В свою очередь комбинированный труд уже давно существует и продолжает набирать популярность, однако до сих пор никак не был оформлен в ТК РФ. Внесение изменений поможет защитить сотрудников от недобросовестных работодателей, таким образом, упорядочить рынок труда.

Так, за прошедшие годы проводилось множество исследований по поводу экономического эффекта от ввода «удаленки». Например, агентство J’son & Partners Consulting посчитало экономический эффект от дистанционной работы в России на уровне 68 млрд рублей.

Сюда входит экономия работников на передвижения, на доступ к рабочему месту во время больничных, на найм людей, физически находящихся в других регионах. Это данные 2014 года.

Однако если посчитать рост экономики и инфляцию за последние шесть лет, можно предположить, что эта цифра в 2020 году может составить около 100 млрд рублей.

Есть и еще один немаловажный момент, само желание компаний и сотрудников. Так, недавний опрос, проведенный консалтинговой фирмы Gartner, с участием более 300 финансовых директоров наглядно продемонстрировал, что 74% компаний готовы после окончания карантина перевести от 5% персонала на удаленную работу на постоянной основе.

Таким образом, даже после пандемии «удаленка» останется актуальна. Следовательно и регулирование этой области строго необходимо», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр труда Антон Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе РФ такие формы занятости, как удаленная и комбинированная.

Читайте также: Котяков предложил изменения в Трудовой кодекс из-за новых форм занятости