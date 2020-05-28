Москва, , 08:49 — REGNUM На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Зеленограде появится центр по производству инновационных электродвигателей, сообщается на сайте Стройкомплекса.

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Высоко энергоэффективные электрические двигатели предназначены для использования в промышленности, ЖКХ и в электротранспорте. Площадь здания составит почти 14,5 тыс. кв. метров.

В центре по производству электродвигателей будут работать порядка 150 человек. Планируется, что они смогут производить до 550 электрических машин общепромышленного и спецназначения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более 900 тыс. масок ежедневно сходит с конвейера ОЭЗ «Технополис Москва».

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