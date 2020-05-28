Новосибирск, , 07:07 — REGNUM В Новосибирской области посевную кампанию завершили сельхозпроизводители трёх районов — Маслянинского, Сузунского и Мошковского. Общий объём засеянных ими площадей составил около 114 тыс. га. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

«В ближайшие дни мы ожидаем завершение весеннего сева в более чем половине районов, в том числе в обладающих наибольшими в нашей области посевными площадями — Краснозерском и Купинском», — отметил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Всего в Новосибирской области яровыми культурами засеяно уже 1,69 млн га — около 90% от годового плана.