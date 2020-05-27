Москва, , 20:48 — REGNUM К концу 2020 года курс российской валюты может достигнуть отметки в 85 рублей за американский доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Евгений Надоршин.

По мнению эксперта, после снятия ограничительных мер и восстановления экономической активности в России неизбежно увеличится объём импорта. Закупка товаров из других стран производится в валюте, что повысит спрос на неё, ослабив рубль.

«На конец года курс может составить 85 рублей за доллар. Я жду, что нефть на текущих уровнях не удержится. И я полагаю, что даже при текущей нефти рубль дороговат. Скорее всего, после того как начнет восстанавливаться экономическая активность рубль подешевеет. Импорт вырастет, а у нас из-за снижения экономической активности импорт пострадал больше чем экспорт, это видно и производству, и по потреблению, и по перевозкам, и по таможенной статистике. Возрастёт и спрос на зарубежные поездки, что тоже надавит на курс национальной валюты», — сказал Надоршин.

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