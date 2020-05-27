Москва, , 19:00 — REGNUM Правительству РФ поручено подготовить изменения в трудовом законодательстве, учитывающие расширение рынка труда с удаленным режимом работы.

Такое поручение 27 мая дал президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на российском рынке труда.

«Поручаю отдельно дать предложения по донастройке самого трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев, имея в виду использование цифровых технологий при оформлении трудовых отношений», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что «необходимо упростить регулирование режимов удаленной занятости».

«При этом нужно исходить из главного — права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены. Это ключевое требование и безусловный приоритет», — отметил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса и введённого режима ограничений работа в «удалённом режиме» получает всё более широкое распространение.

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