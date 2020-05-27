Киев, , 14:34 — REGNUM Правительство Украины сегодня, 27 мая, одобрило проект постановления, которым министерство энергетики и защиты окружающей среды разделяется на два отдельных ведомства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава правительства отметил, что нынешний кризис в энергетике может привести к непоправимым последствиям, хотя и не уточнил, что именно он имеет ввиду.

«Важно… ускорять все процедуры, двигаться вперед, и критично важно в кризисное время обеспечить функционирование министерства энергетики», — подчеркнул Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины реорганизовало министерство энергетики и угольной промышленности путем присоединения к министерству энергетики и защиты окружающей среды в сентябре прошлого года, когда работу на посту премьер-министра начал Алексей Гончарук.

Ранее нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль дал понять, что он настроен разделить ведомства, и рассказал, как он был шокирован, когда министр энергетики начал докладывать на заседании кабмина о «краснокнижных растениях и вылове мотыля».