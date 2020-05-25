Киев, , 11:38 — REGNUM Ряд министерств в правительстве Украины может быть вскоре разделен на несколько отдельных ведомств, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Материал опубликован сегодня, 25 мая.

Шмыгаль помнит, что объединение ведомств произошло по инициативе уже нынешней власти, и признает, что этот шаг «не дал ожидаемого эффекта».

По его словам, разделить предполагается министерство энергетики и экологии, а также министерство экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Для меня было странно, когда я попал на первые заседания кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем — угольная отрасль, а потом — о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет», — заявил нынешний глава правительства.

Также премьер-министр не исключает, что правительство может выделить отдельное аграрное министерство, подчеркивая, что сейчас «это существует на уровне идеи».

Говоря об изменениях в правительстве, Шмыгаль отметил необходимость усиления промышленного блока, добавив, что каким образом это делать — «пока дискутируется».

ИА REGNUM напоминает, что до 2019 года на Украине и министерство экологии, и министерство аграрной промышленности успешно работали как отдельные ведомства. Объединение и укрупнение министерств состоялось уже при президенте Зеленском при назначении правительства Алексея Гончарука в августе прошлого года.