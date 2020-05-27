Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM Общее число выявленных зараженных коронавирусной инфекцией на территории Бурятии за прошедшие стуки увеличилось на 51 случай и теперь составляет 1 364 человека. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 27.05.2020 зарегистрировано 1364 (+51) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 756 человек из данного числа выявлено в Улан-Удэ.

Кроме этого, сообщается, что общее число летальных исходов от нового заболевания в регионе составляет 9 случаев и что количество вылечившихся в регионе от COVID-19 составляет 644 человека.

Кроме этого, указывается, что на данный момент в стационарах больниц находится 539 пациентов и ещё 172 человека лечатся амбулаторно ввиду лёгкой формы заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что от СOVID-19 скончались 12 жителей Чувашии, в том числе один из них умер в Московской области.